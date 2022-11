Questo motivo dovrebbe bastarti per scegliere CyberGhost VPN

Internet si è trasformato in una giungla piena di pericolosi predatori. Navigare online senza affidarsi a un sistema di sicurezza e protezione privacy oggigiorno è da incoscienti. Perciò è indispensabile scegliere il miglior servizio che garantisca una privacy a 360 grati. Questo si chiama CyberGhost VPN.

Non ci sono dubbi, si tratta del provider che offre una politica sul trattamento dati chiara e trasparente. Questo motivo dovrebbe bastarti per fartelo scegliere. Sostanzialmente la sua politica No-Log garantisce che le tue informazioni non vengano condivise con terzi e nemmeno con società che ti fornisce il servizio.

CyberGhost VPN offre una privacy digitale completa. Non solo ti protegge dagli occhi indiscreti del Web, ma non controlla e nemmeno conserva i tuoi dati per fornirti questo servizio. Stai certo che non registrerà mai il tuo indirizzo IP, i siti Web che visiti, la cronologia di navigazione, la durata delle sessioni, l’uso della larghezza di banda e le connessioni al server VPN.

CyberGhost VPN: parola d’ordine PRIVACY

Per CyberGhost VPN la preoccupazione principale è proteggere la tua privacy. Si tratta di una mission che non cede ad alcun compromesso. L’anonimato online è pienamente garantito. La sede centrale, difatti, si trova in Romania che impone solide leggi in materia di privacy.

Un aspetto importante è che questo Paese non partecipa alla 5/9/4-Eyes Alliance. Questo ti garantisce che non condividerà mai i tuoi dati a occhi indiscreti, neanche a enti governativi. Questo perché la sua politica No-Log impone di non tenere alcun registro delle tue attività online.

Tieni nascosto il tuo indirizzo IP scegliendo tra più di 100 località posizionate in 91 Paesi. Goditi una connessione veloce grazie alla larghezza di banda illimitata fornita da questo provider. Proteggiti online grazie alla sua crittografia AES a 256 bit con diversi protocolli, split tunneling e kill switch.

Questo è il momento giusto per attivare CyberGhost VPN sui tuoi dispositivi. Ottienila subito a soli 2,03 euro al mese. Si tratta della migliore offerta disponibile se paragonata anche a tutto ciò che offre. Vai sul sicuro con questo servizio che mantiene la tua privacy completamente al sicuro da qualsiasi occhio indiscreto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.