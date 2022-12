Questo Mini PC Windows 11 con Ryzen 5 in offerta è DA COMPRARE SUBITO (-80€)

I Mini PC con Windows 11 sono poco diffusi ma non per questo sono meno interessanti come conferma la nuova offerta Amazon dedicata all’ottimo MINIS FORUM UM350. Questo Mini PC con Windows 11 Pro, infatti, è disponibile in offerta al prezzo scontato di 344 euro invece di 424 euro con un risparmio di ben 80 euro.

Il MINIS FORUM UM350 ha tutte le carte in regola per essere considerato come uno dei migliori Mini PC con Windows 11 sul mercato. Se avete bisogno di un nuovo PC, quindi, puntando su questo Mini PC potrete risparmiare senza rinunciare ad un comparto tecnico di ottimo livello.

Il dispositivo può contare sul processore AMD Ryzen 5 3550H che viene supportato da 16 GB di memoria RAM e da 256 GB di SSD (ma c’è anche una versione da 512 GB). Da notare che la dotazione di porte è davvero completa con quattro USB 3.0 oltre ad una USB-C, una porta HDMI e una DisplayPort. Il Mini PC può gestire tre monitor in contemporanea. C’è anche il supporto Wi-Fi Dual Band oltre ad una porta Ethernet da 1 Gigabit ed un connettore jack audio da 3,5 mm.

Con la nuova offerta di Amazon è possibile acquistare il Mini PC MINIS FORUM UM350 al prezzo scontato di 344 euro invece di 424 euro (per la versione con 256 GB) oppure a 375 euro per la versione con 512 GB. L’offerta è a tempo limitato e può essere attivata dal link qui di sotto:

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.