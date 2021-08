Un vero e proprio gioiellino, con questo mini PC monti subito un'ottima postazione per studio e lavoro. Manca niente e il prezzo è piccolissimo su Amazon: lo prendi a 135€ appena con spedizioni assolutamente rapide e gratis, pochissimi pezzi a disposizione.

Eccellente mini PC in gran sconto su Amazon

Un prodotto super compatto, pensato per permetterti di posizionare una postazione dove non c'è molto spazio a disposizione. A questo gioiellino manca niente, nemmeno un ottimo sistema di dissipazione del calore, solitamente un punto di debolezza di questi dispositivi.

Lo colleghi a un monitor (va benissimo anche la televisione) e alla corrente e sei pronto all'uso. Ci vorrà pochissimo per configurare il tuo nuovo PC con a bordo Windows 10.

Dotato di 3 porte USB (di cui una ultra veloce, 3.0), non manca un processore quad core Intel, supportato da 4GB di RAM e 64GB di storage interno. Non manca la connettività Bluetooth e naturalmente c'è il WiFi dual band (2,4/5Ghz). Insomma, hai tutto quello che ti serve per studiare, lavorare e compiere tutte le attività quotidiane che svogli con il tuo PC.

Non perdere l'occasione di fare un vero e proprio affare da Amazon con questo mini PC: completa rapidamente l'ordine da Amazon per accaparrartelo a 135€ appena, godendo anche di spedizioni assolutamente rapide e gratis. Si tratta di un'offerta a tempo limitato: sii rapidissimo.

