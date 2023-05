Questo Lenovo ThinkPad con Core i5 costa solo 236€ su Amazon (ricondizionato)

Chi è alla ricerca di un nuovo notebook economico deve valutare con attenzione questa nuova offerta Amazon dedicata ad un Lenovo ThinkPad, proposto come ricondizionato e garantito Amazon Renewed. Il modello in offerta viene proposto al prezzo scontato di 236 euro. Si tratta di un notebook completo, dotato del processore Intel Core i5 6200U e di 16 GB di memoria RAM. Per accedere alla promozione è possibile seguire il link qui di sotto.

Lenovo ThinkPad ricondizionato: ora in offerta su Amazon ad un ottimo prezzo

Il modello in offerta del Lenovo ThinkPad è dotato del processore Intel Core i5 6200U che viene supportato da 16 GB di memoria RAM oltre che da una memoria SSD da 256 GB. Da segnalare anche un display da 14 pollici e la presenza del pacchetto Office 2021 oltre che di Windows 11 Pro.

Il notebook è dotato di tastiera italiana. Il modello è ricondizionato Amazon Renewed. Si tratta, quindi, di un notebook garantito e proposto in ottime condizioni, molto vicino al nuovo. La batteria, inoltre, supera l’80% della capacità originaria.

Per chi è alla ricerca di un notebook Windows economico, quindi, scegliere questa versione di Lenovo ThinkPad, ricondizionato e garantito, è senza dubbio una mossa vincente. La qualità della serie ThinkPad, infatti, resta intatta anche nel corso degli anni e le specifiche sono di ottimo livello.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il Lenovo ThinkPad descritto in precedenza al prezzo scontato di 236 euro (considerando uno sconto aggiuntivo del 5% ottenibile spuntando l’apposita casella). L’offerta è accessibile tramite il link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.