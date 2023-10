Questo laptop HP è in offerta a soli 379€ su Amazon (-37%!)

L’HP 15s-fq2014sl è un notebook che unisce prestazioni efficienti e un design elegante, ora disponibile a un incredibile prezzo scontato del 37%, a soli 379,99€ anziché 599,99€. Questo notebook è alimentato da un processore Intel Core i3-1115G4 che può raggiungere una velocità fino a 4,1 GHz grazie alla tecnologia Intel Turbo Boost.

Con 8GB di RAM DDR4 integrata e uno SSD SATA 3 TLC M.2 da 256GB, puoi godere di un’avvio istantaneo e un’esperienza fluida nel multitasking. L’ampio display da 15,6″ con risoluzione Full HD (1920 x 1080p) offre una chiarezza visiva eccezionale e un’immagine nitida.

La tecnologia IPS antiriflesso, con luminosità di 250 Nits e volume colore del 45% NTSC, garantisce una visione confortevole anche in condizioni di luce variabili. La tastiera è di dimensioni complete e dispone di un tastierino numerico integrato, offrendo una digitazione comoda e precisa.

Il notebook pesa solo 1,69 kg e ha uno spessore di 1,79 cm, il che lo rende ideale per la mobilità. L’autonomia della batteria arriva fino a 9 ore e 30 minuti, garantendo che tu possa lavorare in movimento senza preoccupazioni. Con la ricarica rapida, è possibile caricare il 50% della batteria in soli 45 minuti.

Menzione speciale per il design elegante, anche grazie al chassis nel bellissimo colore Natural Silver. Molto bene le varie porte come HDMI, lettore SD, USB Type-C e jack audio, che contribuiscono a rendere questo notebook HP 15s-fq2014sl una scelta versatile e pratica per le tue esigenze quotidiane. Non lasciarti sfuggire questa straordinaria offerta per un notebook potente e affidabile. Acquista subito l’HP 15s-fq2014sl ad un prezzo speciale!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.