Questo laptop economico con Windows 11 oggi è ad un prezzo super su Amazon

Il TECLAST F7Plus2 è un laptop che promette prestazioni impressionanti a un prezzo accessibile di 279,99€, con l’opzione di applicare un coupon sconto di 40€. Progettato per offrire un’elevata efficienza, questo laptop da 14,1 pollici è alimentato dai processori Intel Gemini Lake N4120 di ottava generazione con 4 core e 4 thread. Grazie alla capacità di velocità Turbo Boost da 1,1 Ghz fino a 2,6 GHz, offre un consumo energetico ultra basso e prestazioni fluide.

Con 8 GB di RAM LPDDR4 e un SSD veloce da 256 GB, il TECLAST F7Plus2 assicura un’esperienza utente scorrevole. Il supporto per la sostituzione e l’aggiornamento di schede TF e SSD fino a 1 TB consente inoltre di espandere l’ampio spazio di memoria, facilitando la gestione delle attività quotidiane. Il laptop viene fornito con Windows 11 preinstallato, offrendo una compatibilità completa con vari software Office e di intrattenimento audiovisivo.

Il display IPS Full HD 1920×1080 garantisce una riproduzione fluida dei video 4K decodificati, fornendo colori vividi e un campo visivo illimitato che contribuisce a ridurre l’affaticamento visivo. La costruzione in metallo leggero e l’ultrasottile corpo da 7 mm rendono questo notebook un’ottima scelta per chi è spesso in movimento. Pesando solo 1,2 kg, è comodo per il trasporto e i viaggi di lavoro. L’ampio display da 14,1 pollici offre un’esperienza visiva superiore.

L’input efficiente è garantito da una tastiera full-size da 6 mm con lato stretto e una funzione di copertura micro-concava sui tasti. Anche se la tastiera non è retroilluminata, viene fornita con adesivi per tastiera in diverse lingue, come italiano, spagnolo e francese. Il touchpad sensibile e il puro stereo offrono ulteriore comodità e un’impressionante esperienza audio. La connessione potente è un altro punto di forza del TECLAST F7Plus2.

Insomma, stiamo parlando di davvero un ottimo laptop di fascia media con un prezzo incredibilmente aggressivo, ora ancora più accessibile grazie al buono Amazon da 50€ disponibile solamente per poco tempo. Non fartelo scappare!