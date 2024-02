Questo laptop da 15" della HP è in offerta a meno di 300€

Il notebook HP Laptop 15s-fq3002sl è ora in offerta su Amazon a soli 299€, grazie a uno sconto del 30%. Questo dispositivo è dotato del sistema operativo Windows 11 Home in modalità S, ottimizzato per una vasta gamma di utilizzi, tra cui giochi, strumenti, piattaforme di streaming, video editing, computer grafica e suite Microsoft. Grazie all’offerta di Amazon puoi acquistare questo veloce e affidabile laptop per studenti e lavoratori ad un prezzo semplicemente imbattibile.

Il processore Intel Celeron N4500 offre prestazioni affidabili con una frequenza di base fino a 2,8GHz, 4 MB di cache L3, 2 core e 2 thread. La memoria integrata è di 8GB DDR4 a 2933MHz, non espandibile, mentre lo storage è gestito da un SSD PCIe NVMe M.2 da 128GB, che assicura un avvio istantaneo del sistema.

Lo schermo da 15,6″ offre una risoluzione Full HD (1920 x 1080p) con una luminosità di 250 Nits e una copertura colore del 45% NTSC. La tastiera è di dimensioni standard con tastierino numerico integrato, caratterizzata da una corsa dei tasti lineare, silenziosa e realizzata con plastica riciclata per un’impronta ecologica ridotta.

Il design del notebook presenta un chassis di colore Natural Silver, una webcam HP TrueVision 720p HD, porte HDMI, USB Type-C e USB Type-A, lettore SD e jack audio per cuffie e microfono. Con un peso di 1,65kg e uno spessore di 1,79cm, è leggero e facile da trasportare. L’autonomia della batteria è fino a 7 ore e 30 minuti, con la possibilità di caricare il 50% della batteria in circa 45 minuti grazie alla Ricarica Rapida. Non farti scappare questa offerta e acquistalo oggi a meno di 300€!

