Questo HP da 17 pollici con Ryzen 7 costa solo 699€ su Amazon: DA PRENDERE SUBITO

Per chi è alla ricerca di un nuovo notebook di grandi dimensioni ad un buon prezzo, in questo momento, su Amazon c’è un’ottima offerta da cogliere al volo: sullo store, infatti, è possibile acquistare HP Laptop 17 (in versione cp0001sl) al prezzo scontato di 699 euro invece di 849,99 euro. Grazie a questo sconto aggiuntivo, il notebook di HP di venta ancora più interessante, caratterizzandosi come il modello giusto da comprare in questa fascia di prezzo grazie alla presenza del processore Ryzen 7 5700U, una delle soluzioni più complete e veloci in questa fascia di prezzo. Per accedere all’offerta prima che termini è possibile fare riferimento al link qui di sotto.

HP Laptop 17 con Ryzen 7: su Amazon c’è un’ottima offerta da sfruttare

Il notebook HP in offerta in questo momento su Amazon può contare sul processore AMD Ryzen 7 5700U, con 8 Core e 16 Thread oltre che con frequenza turbo massima di 4,3 GHz, che viene supportato da 16 GB di memoria RAM, 512 GB di SSD e su di un display da 17,3 pollici con risoluzione Full HD. Il modello in questione presenta una dotazione di porte completa con anche una pota USBC. Da notare anche la presenza del jack audio da 3,5 mm, di una webcam HD e di un sensore di impronte digitali. Nonostante le dimensioni importanti, il notebook di HP in offerta presenta un peso di appena 2.07 chilogrammi.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il notebook di HP al prezzo scontato di 699 euro invece di 849,99 euro. Lo sconto di 150 euro fa la differenza e rende questo modello la scelta giusta per chi è alla ricerca di un laptop di grandi dimensioni al prezzo giusto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.