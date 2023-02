Questo è l'iPhone GIUSTO da comprare OGGI, offerta a tempo limitatissimo

Fermi tutti: oggi ci siamo imbattuti in un’offerta davvero strepitosa che ci sentiamo di consigliarti a mani basse e con una certa urgenza. iPhone 14 Pro Max si porta a casa a soli 1220,63 €, spese di spedizione incluse. Tenete presente che questo è un prezzo bassissimo per uno dei prodotti più richiesti del momento, nonché uno dei più performanti del mercato.

iPhone 14 Pro Max, l’iPhone in SUPER SCONTO su Amazon

Giusto per fare un piccolo paragone, sappiate che la versione da 6,1” costa anche di più. Questo è un risparmio incredibile eccezionale su tutta la linea. Si porta a casa al 18% in meno sul prezzo di listino, e ci sono anche le spese di spedizione incluse, come ribadito. Lo smartphone in questione poi, è venduto e spedito da Amazon, quindi vorrà dire che godrà di tutti i vantaggi del caso.La transazione è sicura che avrete l’assistenza gratuita con supporto tecnico attivo tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono, per ben due anni.

La versione in sconto presenta 128 GB di memoria interna ed è in colorazione viola scuro, ma volendo ci sono anche le altre tinte in offerta: silver, Gold, nero siderale.

IPhone 14 Pro Max gode di un display super retina XDR da 6,7” con Always On e tecnologia promotion. C’è la Dynamic Island, ovvero l’isola dinamica interattiva che sostituisce la tacca e che si adatta ad applicazioni di sistema: è un nuovo modo di interagire con l’iPhone, tutto da scoprire.

La fotocamera principale è da 48 megapixel con risoluzioni fino a quattro volte più elevate. C’è la modalità cinema, ora con Dolby Vision 4K a 30 fps. Non manca poi una batteria che dura tutto il giorno e garantisce fino a 29 ore di riproduzione video. La ricarica sarà veloce via Lightning, ma si potrà anche caricare il device con la tecnologia MagSafe o con la wireless charging.

Questo è un cameraphone in tutto e per tutto, dotato delle migliori tecnologie esistenti in commercio e di un sistema video degno dei migliori camcorder al mondo. È resistente all’acqua e la polvere ed è perfino resistente ai danni accidentali grazie al vetro Ceramic Shield.

Approfittatene subito per portarvelo a casa a soli 1220,38 € al posto di 1489 €.il risparmio è di 270 €, quindi correte perché andrà sicuramente a ruba.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.