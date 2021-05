La gamma di iPhone 13 non arriverà prima del prossimo settembre almeno, ma leak, report e indiscrezioni sono già super abbondanti. Non mancano neanche i concept: dal più realistico a quello che immagina un melafonino pieghevole, sono tutti decisamente interessanti. L’ultimo che abbiamo scovato punta su un device con display praticamente privo di bordi: non sarebbe difficile innamorarsi di uno smartphone di questo tipo, eccolo in video.

iPhone 13: il modello dei sogni

Fantasioso, ma non troppo. Il protagonista della clip è un melafonino con un display super curvo, che non conosce bordi laterali, se non quelli del back panel. Naturalmente, per semplificarne l’utilizzo non mancano tasti a sfioramento e altre accortezze software.

Sul posteriore, comunque, nessun display aggiuntivo. C’è un comparto fotografico composto da 4 sensori, pronto anch’esso a stupire l’utente. Insomma, un iPhone 13 il cui punto di forza (principale, ma non unico) sarebbe lo schermo. Un design che – così come mostrato nel video – di certo non passerebbe inosservato.

Siamo abbastanza sicuri che i fan della mela morsicata, e non solo, apprezzerebbero un device di questo tipo. Tuttavia, siamo abbastanza sicuri che – almeno per il 2021 – Apple non si spingerà verso design così futuristici.

