Questo è l'iMac PERFETTO per chi fa EDITING video

Trovare un computer per fare editing video oggi è un’impresa ardua: ci sono tante soluzioni sul mercato che è impossibile scegliere quella “perfetta” per tutti. C’è chi ama Windows, chi predilige i PC desktop assemblati, chi ama Mac e vuole dei PC fissi o chi, come me, usa sistemi portatili che, all’occorrenza, diventano fissi con l’ausilio di un pannello esterno, una tastiera, un mouse e delle casse monitor. Oggi però, vogliamo segnalarvi quest’offerta frizzante su Amazon che è semplicemente imperdibile. L’iMac di Apple, quello uscito nel 2021 con dimensione da 24″, risoluzione 4.5K e SoC M1, si trova in sconto a soli 1525,00€ al posto di 1719,00€.

Onestamente, è una soluzione che stavamo guardando anche noi con molto interesse, per via del fatto che è un AiO (All in One) elegante, minimal, perfetto per la scrivania di un ufficio, esteticamente accattivante, leggero e senza ingombri. Addirittura, ha le casse (di ottima qualità) integrate nella scocca. È disponibile in tante colorazioni, ma quella argentata è – a nostro avviso – la migliore. Sempre discreta, si sposa bene con qualsiasi ambiente ed è incredibilmente “sexy” con i suoi elementi bianchi.

iMac: perfetto per chi monta video su YouTube

L’iMac in questione ha ben 8 core sulla CPU e 8 core sulla GPU e questo significa che si può disporre di una potenza incredibile per quando si montano dei video. Su DaVinci o Final Cut, il computer vola, semplicemente. Il workflow andrà liscio come l’olio anche con file prodotti da mirrorless top di gamma come le Sony A7 III, ma non solo. L’editing è ottimo anche su Premiere (Adobe ha rilasciato la compatibilità di alcuni suoi software per Mac con Apple Silicon M1 mesi fa).

Ci potete fare di tutto con l’iMac da 24″: bello, potente, gestisce bene i file più pesanti e se usate FinalCut Pro, potrete perfino fare editing video in 8K. Sì, sembra assurdo. La versione in sconto (quella da 1525,00€) ha la tastiera e il mouse cordinati alla scocca del desktop e c’è il Touch ID.