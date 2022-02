Questo è l'Apple Store più bello del mondo e si trova a Abu Dhabi

Grazie al portale di 9to5Mac, possiamo osservare delle immagini dello spettacolare Apple Store dell'isola di Al Maryah; non di meno, notiamo uno stile di arredo pazzesco e una location da sogno. Certamente è il più bello del mondo, o perlomeno, uno dei tre più eleganti del pianeta.

Apple ha condiviso le foto del suo nuovo spettacolare Apple Store di Al Maryah Island, in vista dell'apertura di domani.

L'ultimo negozio di Abu Dhabi offre uno spettacolare gioco d'acqua, offusca il confine tra interno ed esterno, ha un tetto in fibra di carbonio dorata e offre viste panoramiche sullo skyline.

L'azienda di Cupertino ha recentemente spoilerato il negozio, rivelando la cascata d'acqua e un murale di barricate dipinto su misura.

“La barricata rende omaggio alle perle e ai pescatori di perle e a ciò che rappresentano per la storia e la cultura di Abu Dhabi. “La perla e l'ambiente da cui nasce è una grande metafora della crescita della città e del suo investimento nella sua creatività comunità che sta guidando a tutta velocità verso il futuro“, ha affermato la compagnia.

Gli involucri ora sono spariti e la bellezza dello store viene rivelata in tutto il suo splendore. Deirdre O'Brien, vicepresidente senior di Retail + People di Apple, ha così ribadito:

Apple oggi ha presentato in anteprima Apple Al Maryah Island, una nuova destinazione di vendita al dettaglio sopra i gradini di una cascata d'acqua. Il nuovo negozio crea un collegamento diretto dalla Galleria Al Maryah Island al bordo dell'acqua, offrendo il meglio di Apple con vista sul litorale nel prestigioso distretto finanziario.

Non potremmo essere più entusiasti di aprire la splendida Apple Al Maryah Island questo venerdì. Il nostro talentuoso team è pronto ad accogliere e deliziare i clienti di questa vivace comunità nella nostra nuova sede negli Emirati […]

Apple Al Maryah Island introduce diversi nuovi elementi di design che riflettono l'ambiente circostante. Dal lungomare, due rampe pavimentate con pietra di granito Absolute Black – il primo utilizzo di questo materiale in qualsiasi Apple Store – tagliano l'acqua e proseguono senza soluzione di continuità all'interno del negozio, offuscando la barriera tra l'interno e l'esterno. Il negozio dispone anche di un tetto in fibra di carbonio dorato di provenienza locale negli Emirati Arabi Uniti.

I visitatori che entrano dal The Galleria Al Maryah Island Mall cammineranno attraverso un portale in acciaio inossidabile a specchio, avvolti dalle immagini e dai suoni di getti d'acqua che cadono a cascata sulle pareti di vetro esterne. Un soffitto in lamina a specchio lungo 72 piedi crea un effetto caleidoscopico, con l'acqua che cade dalle pareti e i riflessi visti sopra.