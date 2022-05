Questo è il miglior telefono Xiaomi da comprare OGGI (pochi pezzi)

Girovagando sul web, oggi ci siamo imbattuti in un’offerta davvero molto accattivante; abbiamo scoperto che lo Xiaomi 12X, il flagship killer del momento, si trova a soli 499,99€ al posto di 599,99€. Capite bene che a questa cifra è pericolosamente vicino a tanti midrange che ci sono in circolazione, ma è un top di gamma in tutto e per tutto.

Prima di scendere nella disamina del prodotto e spiegarvi perché è l’acquisto da fare oggi, dovete sapere che ci sono solo quattro pezzi disponibili. Quindi, se siete interessati, dovete sbrigarvi a prenderlo, anche perché c’è il rischio che torni al suo prezzo di listino o che, peggio, non sia più disponibile. Non c’è la consegna con Prime ma è comunque garantita la spedizione rapida – se lo ordinate ora – entro il 18 o 19 maggio. Sarà a casa vostra entro fine settimana, dunque.

Xiaomi 12X: ora è un Best Buy

Noi lo diciamo senza troppi giri di parole: è un Best Buy, anche se era super conveniente anche prima che scendesse a questo costo. Sotto la scocca gode di un processore Qualcomm Snapdragon 870, coadiuvato da 8 GB di RAM e 256 GB di spazio interno. Ha un meraviglioso pannello AMOLED da 6,1 pollici crtificato HDR10+ e ricco di tecnologia. I vostri contenuti sanno più vibranti che mai. Non di meno, ha un ottima manegevolezza, un peso contenuto e specifiche incredibili. L’autonomia è al top grazie alla cella energetica contenuta all’itnerno e c’è perfino la ricarica veloce via cavo USB Type C.

Sul fronte fotografico, gira meravigliosi video in 4K e scatta fotografie pazzesche grazie alla snapper principale da 50 Mpx, coadiuvata da una lente ultrawide e un sensore aggiuntivo. Realizzato in alluminiop con una finitura opaca molto sexy e curata, sia dal punto di vista del design che dei materiali. Costa 499,99€ ma siate veloci: solo quattro pezzi al momento.

