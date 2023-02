Questo è il miglior telefono Xiaomi da acquistare OGGI

Se state cercando un nuovo smartphone di Xiaomi top di gamma e avete un budget inferiore ai 500€, abbiamo la soluzione perfetta che farà sicuramente al caso vostro. Parliamo del fantastico flagship killer Xiaomi 12T 5G, un prodotto di fascia medio-alta che si può portare a casa con soli 486,99€, risparmiando così il 19% sul prezzo di listino. Mica male.

Considerate poi che le spese di spedizione sono gratuite e comprese nel costo dell’articolo e la consegna è celere. In pochissimi giorni sarà a casa vostra senza che voi spendiate un singolo centesimo in più. Volendo, c’è il reso gratuito entro un mese dall’acquisto e sappiate che si potrà dilazionare il pagamento in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al portale.

Infine, godrete di ben due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono.

Xiaomi 12T 5G: smartphone top, prezzo low-cost

Il dispositivo presenta un ottimo pannello AMOLED da 6,67 pollici con refresh rate a 120 Hz, così i vostri contenuti saranno nitidi, ben calibrati e colorati, fluidi come non mai. È un telefono prefetto con cui guardare film e serie TV in streaming, video su YouTube, navigare online, lavorare e gestire i social e molto altro ancora.

Se siete amanti della fotografia poi, dobbiamo ricordarvi della presenza della main camera da 108 megapixel super luminosa e risoluta. Con questo sensore realizzerete scatti incredibili, nitidi e a fuoco. Infine, il processore è una vera meraviglia: vi consentirà il gaming ad alte prestazioni, l’uso social senza lag o ritardi e molto altro ancora.

Approfittate oggi di questa promozione per portarvi a casa un vero e proprio gioiello da 599,99€ a soli 486,99€ con consegna gratuita e veloce. Fate presto prima che terminino le scorte disponibili su Amazon.

