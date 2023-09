Questo è il miglior smartphone di Samsung da prendere OGGI

Girovagando su Amazon ci siamo imbattuti in un’offerta veramente sensazionale; il meraviglioso Samsung Galaxy S23 5G, un prodotto piccolo e compatto, performante e concreto, si trova in super sconto al prezzo speciale di soli 749,90€, spese di spedizione incluse. Inoltre, avrete in omaggio il pratico caricabatterie da muro da 25W; è un bel regalo visto che nella scatola originale del device non è compreso. All’interno infatti, troverete solo il cavo per la ricarica e il telefono, oltre alla manualistica e al connettore per il vano SIM. Con il noto portale di e-commerce americano poi, avrete diritto a tantissimi vantaggi esclusivi; citiamo la consegna celere e gratuita, anche presso uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio italiano. Non dovrete sborsare un singolo centesimo per portarvelo a casa.

Samsung Galaxy S23 5G: il best buy del giorno

Acquistandolo da Amazon avrete diritto anche al reso gratuito entro un mese dall’acquisto, in caso di gravi problematiche. Altresì, sappiate che potrete anche scegliere di usufruire della garanzia di due anni con il rivenditore, con tanto di assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono. A soli 749,90€ poi, avrete anche ulteriori vantaggi: il più importante? Il pagamento dilazionato in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al portale (per gli account abilitati), in cinque soluzioni a tasso zero.

Il Samsung Galaxy S23 5G è un telefono di fascia alta, concreto, dotato di uno schermo Dynamic AMOLED da 6,1 pollici super risoluto (FHD+) con refresh rate fino a 120 Hz, supporto all’HDR10+. Il processore interno è l’ottimo Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, coadiuvato da un modem 5G, da 8 GB di RAM e da ben 256 GB di memoria interna (non espandibile). Questo è un flagship perfetto per chi ama i device premium ma compatti; non lasciatevelo sfuggire.

