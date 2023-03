Questo è il miglior smartphone di Samsung da acquistare OGGI

Girovagando su Amazon oggi ci siamo imbattuti in offerta davvero strepitosa. Abbiamo visto infatti che il Samsung Galaxy S 22, il modello base dello scorso anno, si può portare a casa con 604,49€, spese di spedizione inclusa. Questo dispositivo costa praticamente quanto un medio gamma, ma è un top in tutto e per tutto. Inutile dirvi che vanta specifiche di primo livello, presenta uno schermo AMOLED da 6,1” con supporto alla frequenza di aggiornamento a 120 Herz, processore Exynos 2200 con GPU di AMD e molto altro ancora.

Samsung Galaxy S22 5G a meno di 605€: imperdibile

Considerate che, acquistandolo da Amazon, riceverete tantissimi vantaggi esclusivi: citiamo le spese di spedizione compresa nel prezzo del telefono, la consegna gratuita per tutti gli iscritti alla piattaforma di Amazon Prime, la possibilità di effettuare il reso entro un mese dal momento dell’acquisto e, dulcis in fundo, avrete anche due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono. Dulcis in fondo, avrete diritto anche alla possibilità di dilazionare l’importo del telefono in comode rate con il sistema interno al sito, oppure il micro pagamenti con Cofidis.

Samsung Galaxy S 22 si configura come uno smartphone di fascia alta ma venduto a prezzo concorrenziale, con caratteristiche Premium e fotocamere di prim’ordine. Questo dispositivo è perfetto per i Content Creator ma anche per tutti coloro che cercano un ammiraglia Android dalle dimensioni contenute, con uno schermo compatto da soli 6,1”. Non ci sono molti esemplari simili in circolazione quindi se siete interessati ad un prodotto del genere, vi invitiamo ad effettuare subito da questo prima che termini l’offerta o prima che finiscano le scorte.

Come non citare poi la costruzione Premium, la batteria performante con ricarica rapida e con supporto alla wireless charging. In confezione non troverete il caricatore, ma grazie ad Amazon dei riceverete uno in omaggio. Cosa volere di più quindi? Fate presto se siete interessati: a 604,49€ con spese di spedizione comprese, potrebbe andare a ruba.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.