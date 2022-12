Questo è il miglior iPhone da comprare oggi su Amazon

Se state cercando telefono di fascia alta che costi poco ma che sia in grado di fare molto, allora abbiamo la soluzione che fa al caso vostro. Parliamo dell’iPhone 13, un device di Apple uscito nel settembre del 2021 ma ancora oggi attualissimo per una serie di motivazioni.

Inutile dirvi che si può portare a casa con un prezzo super vantaggioso, ovvero 802,81€ e le spese di spedizione sono gratuite e incluse nel costo del dispositivo. Vi suggeriamo poi di comprarlo nel più breve periodo perché a questo prezzo è davvero un Best Buy. C’è perfino la possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate con il servizio di Cofidis e perfino di usufruire della eventuale possibilità di fare il reso gratuito entro il 31 gennaio 2023.

iPhone 13: perché comprarlo oggi?

Si tratta di uno smartphone ancora attuale perché presenta il medesimo processore di iPhone 14, lo stesso design e anche molte delle caratteristiche che abbiamo con il nuovo arrivato. Le fotocamere sono di punta: parliamo di due ottiche da 12 megapixel che sono in grado di girare video 4K HDR e di realizzare scatti nitidi in ogni contesto. Inutile dirvi che si tratta di un device perfetto per i content creator, vero?

Lo schermo OLED da 6.1” invece, si vede bene in condizioni di luce. Si hanno infatti colori nitidi e brillanti e e il pannello si comporta bene in ogni scenario.

Approfittate di questa fantastica promozione per fare rosso un gioiello di smart ad un prezzo ufficialmente unico. 802,81 € infatti, è un costo del tutto accettabile per cosa è in grado di offrire. Non di meno, il SoC garantisce prestazioni davvero eccellenti in ogni utilizzo: gaming, social, professionale.

Fate presto perché potrebbe andare a ruba. Non sappiamo quante scorte siano rimaste disponibili per l’acquisto. Inoltre avrete diritto alla consegna rapida in pochissimi giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.