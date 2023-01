Questo è il miglior iPhone da acquistare OGGI su Amazon

Oggi vogliamo parlarvi di un offerta davvero strepitosa che riguarda uno dei telefoni più venduti degli ultimi anni; stiamo parlando di iPhone 13, un Best Buy che si può portare a casa con soli 777,00 €, spese di spedizione incluse. Qualcuno potrebbe dire: “ma ha senso un device del genere nel 2023, considerando che è uscito nell’autunno del 2021?”

La domanda è lecita e potrebbe anche avere senso, ma in realtà, questo gioiello è un prodotto attualissimo, anche perché è identico al modello di nuova generazione uscito pochissimi mesi fa. iPhone 13 presenta le medesime caratteristiche di iPhone 14, quindi, perché spendere di più ?

iPhone 13: acquistatelo adesso su Amazon

Andiamo un attimo a parlare dei vantaggi che si hanno nell’acquistare un gadget da Amazon: in primo luogo citiamo le spese di spedizione gratuite con consegna veloce presso il domicilio da voi designato. Se l’ordinerete in pochissime ore sarà a casa vostra entro martedì 31 gennaio. La disponibilità e immediata e c’è anche il reso gratuito entro un mese dall’acquisto. Il sito vi offre uno sconto pari al 17% sul prezzo di listino e vi da anche la possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate con Cofidis.

Ci sono 128 GB di memoria interna e la colorazione in sconto è quella bianca (Galassia), ma sappiate che volendo ci sono anche le altre tinte al prezzo speciale di 777 €.

Il pannello è un meraviglioso schermo retina OLED XDR da 6,1”. Il sistema fotografico offre chicche software di altissimo pregio; citiamo la modalità cinema, lo slowmotion, la possibilità di girare time-lapse, clip in 4K HDR e molto altro ancora.

Il processore sotto la scocca è l’Apple Bionic A15 che garantisce performance fulmine anche sul lato gaming. Concludiamo segnalando che la batteria è eccezionale e che promette un giorno di autonomia con una singola carica.

Cosa aspettate? Non perdete tempo e acquistate subito il meraviglioso iPhone 13 al prezzo speciale di 777,00 €.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.