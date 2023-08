Questo è il miglior iPhone da acquistare a settembre

Il miglior iPhone da acquistare oggi è sicuramente iPhone 14 nella sua iterazione Product (RED) con 128 GB di memoria interna. Questo smartphone, complici gli sconti folli presenti sul sito di Amazon, è un best buy assoluto e secondo noi è da prendere adesso nonostante il nuovo modello sia alle porte. Lo pagherete solo 799,99€, spese di spedizione incluse.

Saprete sicuramente che fra pochissime settimane l’azienda di Cupertino toglierà i veli alla nuova iterazione di device; il debutto di iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro e 15 Pro Max (o Ultra) è alle porte. Secondo i recenti rumors, i telefoni avranno un costo molto più elevato dei modelli dello scorso anno. Si dice che i prezzi di partenza aumenteranno di 100 o 200$ a seconda del prodotto, ergo a nostro avviso conviene prendere un gadget del 2022 andando a risparmiare sul costo finale. Parliamoci chiaro: se non siete patiti di tecnologia e non cercate l’ultima versione commercializzata, il caro e buon vecchio iPhone 14 sarà l’articolo giusto per le vostre esigenze… e per le vostre tasche.

iPhone 14: ecco perché conviene acquistarlo

Se comprerete questo smartphone da Amazon avrete diritto alla consegna celere e immediata in pochissimi giorni presso il vostro domicilio o, in alternativa, presso uno dei tanti Amazon Hub o Locker. Avrete diritto al reso gratuito entro un mese dall’acquisto, potrete dilazionare il pagamento in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito.

iPhone 14 ha una scocca in alluminio super resistente, un display OLED da 6,1″ con Ceramic Shield, dispone di un processore all’avanguardia Apple Bionic A15 con modem 5G incorporato, presenta due sensori da 12 Mpx ciascuno che girano video in 4K HDR Dolby Vision e infine, vanta una batteria che dura tantissimo (anche un giorno di utilizzo con una singola carica). Al costo di soli 799,99€ è un gadget eccezionale ma siate veloci perché le scorte potrebbero essere limitate o peggio, l’offerta potrebbe finire a breve.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.