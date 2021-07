Un drone perfetto per esperti e principianti. Un dispositivo che permetterà a chi si approccia a questo mondo di iniziare con pochissimo. Il fatto di prenderlo in sconto, di certo non significa che valga meno: lo paghi appena 25€ circa su Amazon solo perché ho scovato un particolare codice, diversamente costa esattamente il doppio.

Per accaparrartelo ora, devi semplicemente mettere il prodotto nel carrello e – prima di pagare – inserire il codice “RD6BN2DO”. Le spedizioni sono assolutamente gratis, seppure non rapide.

Il tuo nuovo drone costa pochissimo su Amazon

Bello esteticamente, è un prodotto completo di tutto. Ti basti pensare che c'è una fotocamera capace di fare riprese in 4K! Non manca nemmeno la connettività WiFi: potrai creare una rete di collegamento con il tuo smartphone e vedere in tempo reale cosa riprende il drone mentre volta.

Non a caso, il controller in dotazione ha anche lo spazio per alloggiare proprio il tuo smartphone, che diventa quindi un display a tutti gli effetti. Oltre a questo, proprio il joypad ti sarà utilissimo per volare. Godi di 15 minuti di uso continuo prima della ricarica, anzi: in sconto c'è anche la versione con ben 3 batterie in kit, per volare fino a 45 minuti! Quella la trovi a meno di 30€, sempre usando il codice sconto “RD6BN2DO”.

Insomma, questo gioiellino di drone è perfetto per divertirsi facendo belle foto e bei video. Se desideri prendere da Amazon l'edizione da 25€, mettila nel carrello e – prima di pagare – usa il codice sconto “RD6BN2DO”.

Le spedizioni, come ti ho anticipato, non sono rapide, ma restano assolutamente gratuite. Non perdere i migliori codici sconto e le migliori promozioni: trovi tutto sul canale Telegram ufficiale di Telefonino.net

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Home