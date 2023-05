Questo distributore d'acqua per gatti ti svolta la vita: oggi è in offerta su Amazon

Oggi Amazon propone un erogatore automatico d’acqua per animali domestici (e soprattutto gatti). Il prodotto di per sé è fantastico, ma oggi te lo segnaliamo a maggior ragione perché è il protagonista di un’imperdibile offerta lampo di Amazon. Hai ancora pochissimo tempo per acquistare questo gadget della PETKIT a soli 23,99€, con uno sconto del 40% sul suo normale prezzo di listino.

Il distributore d’acqua PureDrink è un affidabile dispositivo automatico progettato per fornire acqua sana ai tuoi animali domestici di piccola e media taglia. Con una capacità di 1,85 litri e un sistema circolatorio, la fontana è in grado di mantenere l’acqua fresca e pulita. La fontana è dotata di un indicatore traslucido che permette di monitorare il consumo d’acqua dei tuoi animali domestici, mentre la tazza automatica è realizzata con materiali per alimenti, resistenti e facili da pulire. L’ultra silenziosa pompa di spegnimento automatico, con un rumore inferiore ai 40 dB, permette un sonno tranquillo sia per te che per i tuoi animali domestici.

Inoltre, la pompa è sostituibile e facile da pulire e si spegne automaticamente quando rileva la mancanza d’acqua. La luce LED incorporata indica lo stato di funzionamento della fontana e può avvisare quando la pompa ha bisogno di essere sostituita o quando l’elemento filtrante è da sostituire. Il doppio clic sul pulsante permette di passare dalla modalità di lavoro intelligente a quella normale.

Il distributore d’acqua PureDrink è dotato di un sistema di filtrazione quadruplo, con un filtro ad alte prestazioni composto da due strati di cotone, carbone attivo con guscio di cocco e resina a scambio ionico, in grado di fornire acqua sana e ricca di ossigeno per i tuoi animali domestici. In conclusione, il distributore d’acqua PureDrink è una soluzione ideale per mantenere l’acqua dei tuoi animali domestici fresca e pulita, fornendo una fonte continua di acqua sana e garantendo il massimo comfort e benessere ai tuoi amici a quattro zampe. Se hai animali domestici, non farti assolutamente scappare questa offerta. Questo gadget della Petkit ti svolta completamente la vita!

