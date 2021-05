Tieni sotto controllo la salute della tua automobile con questo device per la diagnostica fai da te: ora su Amazon lo prendi risparmiando ben il 70%: può essere tuo a 19€ circa con spedizioni rapide e gratis, seppur non rapide.

PC diagnostica auto in sconto del 70%

Un prodotto utilissimo e sopratutto semplicissimo da utilizzare. Si tratta essenzialmente di uno scanner compatibile con lo standard OBDII, compatibile con la stragrande maggioranza della automobili attualmente in uso.

Grazie all'ampio display a colori – ed ai tasti rapidi – potrai facilmente muoverti fra i menu ed effettuare una scansione, che ti permetterà di evidenziale l'eventuale presenza di errori. In questo modo, potrai capire in totale autonomia se c'è qualche problema alla tua automobile ed arrivarne a capo, decidendo se serve l'aiuto di un meccanico o si tratta di qualcosa di facilmente risolvibile.

Per portare a casa questo PC di diagnostica per auto in sconto del 70% su Amazon, pagandolo appena 19€ circa, tutto quello che devi fare è mettere il prodotto nel carrello e – prima di effettuare il pagamento – inserire il codice sconto “NCUTPH8U”.

Le spedizioni, seppure non rapide, sono assolutamente gratuite. Fretta di riceverlo? Esiste una versione da smartphone, senza display, che costa 11,48€ appena e arriva a casa con spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime: lo trovi direttamente su Amazon. Se sconti nascosti e offerte di incuriosiscono: il meglio lo trovi sul canale Telegram ufficiale di Telefonino.net.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

