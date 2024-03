Questo Chromebook con Core i3 in offerta su Amazon è un OTTIMO ACQUISTO (anche a rate)

Acquistare un nuovo Chromebook di ottima qualità e in grado di garantire prestazioni elevate oltre che una buona dotazione di memoria non è semplice. Molti dispositivi con Chrome OS, infatti, hanno specifiche fin troppo basilari. Con la nuova offerta Amazon, però, è ora possibile acquistare HP Chromebook Plus 15 al suo nuovo minimo storico.

Il Chromebook in questione è disponibile ora al prezzo scontato di 379 euro con possibilità di acquisto anche in 5 rate mensili. Tra le specifiche del modello troviamo il nuovo processore Intel Core i3-N305 abbinato a 8 GB di RAM e 128 GB di storage UFS ad alta velocità. Per accedere subito all’offerta asta premere sul box qui di sotto.

HP Chromebook Plus 15: a questo prezzo è un ottimo acquisto

HP Chromebook Plus 15 è dotato della seguente scheda tecnica:

processore Intel Core i3-N305

8 GB di memoria RAM

128 GB di storage UFS

display IPS da 15,6 pollici con risoluzione Full HD

fino a 10 ore di autonomia

tastiera full size con layout italiano

Si tratta, quindi, di un Chromebook completo, con ottime specifiche e che può rappresentare un’alternativa ottima ai tradizionali notebook.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare HP Chromebook Plus 15 al prezzo scontato di 379 euro e con possibilità di pagamento in 5 rate mensili, senza interessi e costi aggiuntivi, pagando con carta di debito. L’offerta, relativa alla versione descritta in precedenza, è l’occasione giusta per acquistare un Chromebook dall’ottimo rapporto qualità/prezzo. Per accedere alla promozione basta premere sul box qui di sotto.