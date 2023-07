Questo bagaglio a mano lo imbarchi GRATIS (Ryanair, Easyjet e non solo)

Il biglietto aereo è costato pochissimo, ma poi si arriva al momento del bagaglio e cambia tutto. Si paga, caro, anche per portare a bordo un piccolo trolley. Prezzi così elevati, che annullano la convenienza di scegliere compagnie aeree low cost come Ryainair, Easyjet e le altre.

Come ormai tutti sanno, in realtà, la cosiddetta “borsa piccola” si può portare a bordo in forma completamente gratuita. Solitamente si pensa a un piccolo zainetto, un marsupio o una borsetta, ma non è affatto così. Infatti, il bagaglio gratuito può avere dimensioni massime di 40X20X25 centimetri: scegliendo una soluzione ben studiate, si tratta di una buona capienza per i propri effetti personali.

Non a caso, orma in vendita ci sono diversi bagagli pensati proprio per questo. Non tutti però sono comodi, capienti e ben organizzati, come quello che ho scovato in promozione su Amazon. Questo modello è a tutti gli effetti un piccolo borsone, dotato persino di zona per scarpe e biancheria intima sporca, ben separata dal resto. Le dimensioni sono perfette per portarla in cabina in forma completamente gratuita e il prezzo è più conveniente che mai: completa adesso l’ordine per prenderla a 32,90€ appena con spedizioni veloci e gratis, grazie ai servizi Prime.

Essenzialmente, investi quanto spenderesti per imbarcare un trolley su un solo volo: lo ammortizzi immediatamente! Inoltre, è organizzato in modo eccezionale: puoi potare con te tutti gli effetti personali dei quali puoi avere bisogno, avendo cura di selezionare quello che realmente ti serve. Infatti, uno dei più grandi problemi dei viaggiatori è quello di non riuscire a selezionare bene cosa portare con sé in viaggio e cosa – puntualmente – risulta superfluo.

Un altro piccolo grande segreto per portare con te più indumenti possibile è quello di usare i sottovuoto da viaggio: sono proprio questi qui, costano pochissimo e io non posso più farne a meno. Li uso sempre quando viaggio!

Insomma, con un paio di piccole astuzie – e con questo assurdo bagaglio che imbarchi gratis con Ryanair e le altre compagnie – il volo low cost sarà finalmente, davvero, low cost! Completa adesso il tuo ordine per prenderlo a 32,90€ appena, lo ricevi con spedizioni veloci e gratis, grazie ai servizi Prime.

Quest’anno, fatti furbo: i soldi per le valigie investili in meravigliose esperienze in vacanza!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.