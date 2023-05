Questo ASSURDO gadget per vecchie auto NON l'hai mai visto: tutto smart (12€)

Quante volte ti sei chiesto come poter modernizzare la tua vecchia autoradio senza dover spendere un capitale per un modello nuovo di zecca? Ebbene, abbiamo la risposta che fa al caso tuo e, ascolta un po’, costa solo 12€!

Si tratta di un trasmettitore Bluetooth per auto di SOOMFON, attualmente in sconto del 50% su Amazon. Questo dispositivo è un vero e proprio couteau-suisse delle autoradio, dotato di molteplici funzioni che ti sembrerà di aver installato un intero sistema hi-tech nella tua auto. Spunta il coupon in pagina, se l’offerta non è già finita, e completa l’ordine adesso. Arriva a casa con spedizioni rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Con i suoi tre pulsanti multifunzione, potrai regolare il volume delle chiamate e della musica, passare da un brano all’altro, rispondere o rifiutare le chiamate e persino attivare assistenti intelligenti come Siri o Google Assistant. Praticamente, avrai a disposizione un sistema di controllo completo, comodo e facile da utilizzare.

Ma il fiore all’occhiello di questo dispositivo è il microfono HD staccabile. Questo microfono di alta qualità può essere agganciato con facilità alla scollatura per garantirti chiamate chiare e stabili. E grazie alla ricarica magnetica, bastano solo due ore per ottenere otto ore di funzionamento e addirittura sei mesi di standby.

Ma non finisce qui. Il trasmettitore SOOMFON è equipaggiato con la tecnologia Bluetooth 5.1, una versione avanzata rispetto ai classici chip 5.0, che assicura una trasmissione dei dati più stabile per non perdere nemmeno un dettaglio durante le tue chiamate. E puoi dimenticare le interruzioni mentre ascolti la tua musica preferita. La portata massima? Fino a 10 metri.

Il dispositivo SOOMFON è anche un velocissimo caricabatterie. Con la sua doppia interfaccia PD 20W e QC3.0 (18W), può caricare due dispositivi contemporaneamente, a una velocità quattro volte superiore rispetto ai caricatori standard. Pensaci: potrai ricaricare il tuo iPhone 12 dallo 0% al 50% in soli 30 minuti.

Infine, grazie alla sua ampia compatibilità, questo trasmettitore FM Bluetooth si connette con la maggior parte degli smartphone, tablet e altri dispositivi Bluetooth. E dopo la prima connessione riuscita, si collegherà automaticamente al tuo dispositivo, senza dover ripetere il processo manualmente.

Non aspettare che quest’offerta scappi! Corri su Amazon e acquista il tuo trasmettitore Bluetooth SOOMFON a soli 12€: spunta il coupon in pagina e completa al volo l’ordine per approfittarne. Modernizza la tua vecchia autoradio in un batter d’occhio!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.