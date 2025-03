Questo adorabile gattino LEGO 3-in-1 costa POCHISSIMO su Amazon

Su Amazon è in offerta il nuovo set LEGO Creator 3-in-1 Gatto Giocoso con Giocattolo, un adorabilissimo modellino che si trasforma anche in piccione o in un cagnolino, che puoi acquistare a soli 23,49 euro. A dir poco perfetto come idea regalo per bambine e bambini.

Gattino LEGO su Amazon: diventa anche un cane o un piccione

Grazie a questo set è possibile stimolare la creatività dei più piccoli vista la possibilità di trasformare il gattino in altri due animali diversi, un vivace cagnolino o un simpatico piccione.

Ogni modellino che è possibile costruire è snodabile, perfetto per far muovere la testa, la coda e le zampe per creare storie sempre nuove. Gli accessori inclusi rendono il gioco ancora più realistico e divertente: il gatto ha la sua ciotola, un topo e un gomitolo, il cane può divertirsi con un osso, mentre il piccione ha delle briciole di pane da beccare.

Ideale per bambine e bambini dagli 8 anni in su, le possibilità di trasformazione sono infinite, nel senso che si può cambiare modellino ogni volta che si vuole con gli stessi mattoncini seguendo semplicemente le istruzioni incluse nella confezione o quelle interattive disponibili nell’apposita app per smartphone.

Un gatto, un cane, un piccione: questo fantastico set LEGO può essere tutto. Acquistalo adesso a soli 23,49 euro su Amazon.