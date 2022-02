Questo accessorio per MacBook vi cambia la vita

Poche ore fa Belkin ha presentato il nuovo dock “Connect Pro Thunderbolt 4” con ben 12 porte. Stiamo parlando di una meravigliosa docking station che offre connettività Thunderbolt 4 per una larghezza di banda totale di 40 Gb/s e supporto per la ricarica rapida, per il doppio display e molto altro ancora. Vediamone insieme le caratteristiche complete.

Il Connect Pro Thunderbolt 4 Dock è compatibile con Mac e PC e offre 12 porte di alimentazione, dati e video. Include due porte Thunderbolt 4 (una a monte e una a valle), due porte HDMI 2.0, una porta USB-C, due porte USB 3.1 USB-A, due porte USB 2.0 USB-A, uno slot per schede SD, una porta Gigabit Ethernet e un jack audio da 3,5 mm.

Belkin svela la docking station per MacBook Pro

Non di meno, la docking station presenterà il supporto ad un singolo display 8K fino a 30 Hz, a due schermi 4K fino a 60 Hz e tre display con modelli di laptop selezionati. La porta USB-C offre Power Delivery 3.0 e gode della fast charge fino a 90 W per la ricarica dei computer collegati.

Oltre al Dock Connect Pro Thunderbolt 4, Belkin ha presentato oggi anche il cavo Thunderbolt 4 che funziona in combinata ad esso: offre una larghezza di banda di 40 Gb/s e 100 W di alimentazione.

Tornando ai prezzi e alla disponibilità degli accessori, la docking station di Belkin può essere acquistata su Amazon.com o dal sito del produttore per 399 dollari, mentre il cavo Thunderbolt 4 è disponibile sul sito Web dell'azienda per circa 50 dollari.

Il nostro pensiero

Certo, parliamo di prezzi alquanto elevati, ma per i professionisti dell'imaging che usano queste macchine portatili come soluzioni desktop nel quotidiano, sono soldi ben spesi.

Personalmente cercavo proprio una dock simile a quella di Belkin. Sono consapevole che dovrò spender una cifra – a dir poco folle – ma ci collego un pannello BenQ da 27″ 4K calibrato, due monitor FullHD per il flusso di lavoro, delle casse professionali per l'audio, una serie di SSD e HDD esterni, SD della mia mirrorless e via dicendo. Insomma, devo gestire un workflow pesante e non posso permettermi di avere cavetti e Hub non performanti.

Se ci lavorate, sappiate solo che è un investimento che apprezzerete nel tempo.