Questi sono gli smartphone Xiaomi da prendere al volo alla Festa delle Offerte di Primavera di Amazon

Siamo pronti per partire con la Festa delle Offerte di Primavera di Amazon. Ci sono sconti per tutti i gusti e in questa selezione troverai i migliori smartphone Xiaomi. Come potrai notare ci sono prodotti di altissima qualità ma anche a buon prezzo. Sono tutti scontatissimi per cui non perdere l’occasione.

Smartphone Xiaomi alla Festa delle Offerte di Primavera di Amazon

POCO C65 è un ottimo compromesso tra affidabilità e prezzo. Con i suoi 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna riesce a dare quel guizzo in più che per uno smartphone di questa fascia non è per niente male. Lo puoi avere a soli 145,90 euro.

Un altro prodotto con un rapporto qualità prezzo eccellente è sicuramente Xiaomi Redmi 13, con il potente processore Snapdragon 685 e una tripla fotocamera da 108 MP. Puoi sceglierlo nella versione da 128 GB 4G a 169,90 euro e nella versione da 256 GB 5G a 269,90 euro.

Segnaliamo poi il POCO M6 Pro con ben 12 GB di RAM, 256 GB di memoria interna, Snapdragon 7 Gen 2 e tripla fotocamera da 64MP a soli 272,95 euro.

Salendo leggermente con le prestazioni abbiamo il POCO X6 5G a 289,90 euro e la sua versione Pro a 79,90 euro. Entrambi godono di una memoria RAM pazzesca da 12 GB. Invece come memoria interna l’X6 ha 256 GB mentre il Pro ha 512 GB. Hanno display AMOLED da 6,67 pollici con refresh rate a 120 Hz.

Facciamo quindi lo sprint finale con due smartphone per chi non vuole fare rinunce. Il primo è Xiaomi 13T, con 8 GB di RAM, 256 GB di memoria interna, batteria da 5.000 mAh e ricarica rapida da 67W. Adesso con gli sconti lo puoi acquistare a 500 euro. Il secondo è il suo alter ego nella versione Pro. Xiaomi 13T Pro è dotato di ben 12 GB di RAM, 512 GB di memoria interna e ha un caricatore da 10W che è pazzesco. E lo puoi avere a 686 euro.

Ora non ti resta che completare l'acquisto del tuo preferito. Economico, equilibrato, performante? La scelta spetta a te