Questi dispositivi Samsung NON riceveranno One UI 6 e Android 14

Indipendentemente dalla costanza del supporto firmware di aziende come Samsung, tutti i dispositivi hanno una vita limitata (prima di essere considerati obsoleti) ed arriva il momento in cui ogni smartphone e tablet (anche top di gamma) smette di ricevere aggiornamenti per il sistema operativo.

Tuttavia, è importante notare come Samsung abbia recentemente modificato la propria politica. Invece di fornire due anni di supporto, come in passato, l’azienda si è impegnata a garantire fino a quattro importanti aggiornamenti del sistema operativo per alcuni dei suoi prodotti.

Questo cambio di rotta rappresenta un miglioramento significativo, dimostrando l’impegno della società sudcoreana verso la soddisfazione dei clienti e la prolungata affidabilità dei suoi device.

Niente One UI 6 e Android 14 per questi tablet e smartphone Samsung

I colleghi di Sammobile hanno condiviso un elenco dettagliato dei dispositivi Samsung che non riceveranno One UI 6 e Android 14, fermandosi a One UI 5 e Android 13:

Galaxy S10 Lite

Galaxy S20 FE

Galaxy S20 / Galaxy S20+ / Galaxy S20 Ultra

Galaxy Note 10 Lite

Galaxy Note 20 / Galaxy Note 20 Ultra

Galaxy Z Flip (LTE/5G)

Galaxy Z Fold 2

Galaxy A22 (LTE/5G)

Galaxy A32 (LTE/5G)

Galaxy A51

Galaxy A71

Galaxy Tab A8

Galaxy Tab A7 Lite

Galaxy Tab S6 Lite (2020)

Galaxy Tab S7 / Galaxy Tab S7+

I sopracitati dispositivi continueranno però a ricevere le patch di sicurezza per un certo periodo di tempo. Al momento Samsung non ha fornito alcuna conferma ufficiale circa la data di rilascio del suo aggiornamento alla One UI 6.0 basato su Android 14 ma, considerando la tabella di marcia seguita per Android 13, è ragionevole presumere che il prossimo major update del sistema operativo verrà messo a disposizione di smartphone e tablet Galaxy entro la fine del 2023.

