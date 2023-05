Samsung Galaxy Z Flip5: ecco le colorazioni disponibili al lancio

Sappiamo che a breve Samsung svelerà i nuovi pieghevoli nel corso dell’estate; insieme ai foldable arriveranno i nuovi smartwatch e perfino i tablet Galaxy di punta per il 2023 e 2024. Lo show potrebbe esser previsto per agosto anche se qualcuno suggerisce un debutto anticipato per il mese di luglio. Adesso, grazie ad una serie di leaks trapelati sul web, scopriamo che il clamshell Galaxy Z Flip5 verrà annunciato in quattro frizzantissime colorazioni.

Samsung Galaxy Z Flip5: arriverà in quattro nuove elegantissime colorazioni

A condividere i nuovi dettagli sul pieghevole di piccole dimensioni di Samsung ci ha pensato l’insider di DSCC (Display Supply Chain Consultants) Ross Young in un tweet condiviso con i suoi super followers. Stando a quanto riporta il Leaker, pare che Galaxy Z Flip5 verrà annunciato in quattro varianti di colore: blu, verde, platino e giallo. Ci saranno altre colorazioni (standard): beige, argento, verde e rosa, ma potrebbero anche esserci varianti esclusive disponibili solo sul sito ufficiale di Samsung.

Ross Young aggiunge anche che il Galaxy Z Fold5 sarà venduto in beige, nero, azzurro, blu e platino. Questo device avrà un aspect ratio e un’estetica del tutto simile a quella del modello precedente, mentre il clamshell sarà completamente differente. Avrà uno schermo esterno molto generoso per competere con OPPO Find N2 Flip, Vivo X Flip e anche con il futuro Motorola Razr 40 Ultra. Ipotizziamo un prezzo superiore ai 1100€ qui da noi.

Intanto, se volete comprare il pieghevole dello scorso anno (ancora ottimo, visto che è un flagship killer con Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm) sappiate che lo trovate in super sconto su Amazon al prezzo speciale di soli 749,00€, spese di spedizione incluse. La consegna è celere e immediata e potrete perfino dilazionare il pagamento in comode rate con Cofidis.

