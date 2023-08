Questi auricolari Xiaomi sono in offerta ad appena 16€ su Amazon: è un VERO AFFARE (-46%)

Se siete alla ricerca di un paio di auricolari Bluetooth in grado di abbinare ottime prestazioni e un prezzo contenuto, su Amazon oggi c’è l’offerta giusta: in questo momento, infatti, è possibile acquistare le Xiaomi Redmi Buds 3 Lite al prezzo scontato di 16 euro. Queste cuffie Xiaomi non hanno rivali, garantendo un rapporto qualità/prezzo davvero al top del mercato. Per accedere all’offerta è possibile il link qui di sotto. La promozione è valida sia per la versione nera che per la versione bianca delle cuffie di Xiaomi.

Le Xiaomi Redmi Buds 3 Lite sono da prendere subito a questo prezzo

Gli auricolari Bluetooth di Xiaomi ora disponibili in offerta hanno tutto quello che serve per poter garantire ottime prestazioni con una spesa ridottissima. Le Redmi Buds 3 Lite, infatti, supportano il Bluetooth 5.2 per una connessione stabile e con consumi ridotto.

Da notare anche un’ottima autonomia: con una sola carica della batteria, infatti, è possibile sfruttare fino a 5 ore di utilizzo che diventano 18 ore considerando anche il case di ricarica. Gli auricolari sono certificati IP54, garantendo così un’elevata resistenza a polvere e acqua. Da segnalare anche la presenza dei comandi touch sugli auricolari, per contrare la riproduzione e gestire le chiamate.

Con questa nuova offerta Amazon è possibile acquistare le Xiaomi Redmi Buds 3 Lite al prezzo scontato di 16 euro. Per accedere subito all’offerta, valida solo per un periodo di tempo limitato, è possibile fare riferimento direttamente al link riportato qui di sotto. La promozione è valida sia per la versione nera che per la versione bianca degli auricolari.

