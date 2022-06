Questi auricolari durano 2 GIORNI, li usi anche se piove: solo 33€

Gli auricolari Bluetooth Creative Outlier Air V3 riproducono un suono di altissima qualità e vantano la presenza a bordo di una batteria a dir poco sterminata. Form factor decisamente ergonomico: anche dopo ore di utilizzo non percepirai nessuna stanchezza. Vanno poi menzionate l’efficientissima tecnologia di cancellazione del rumore, la ricarica wireless e l’impermeabilità.

Un’offerta di cui approfittare subito, prima che la promozione termini: completa ora il tuo acquisto su Amazon e, grazie ad uno sconto esorbitante del 50%, gli auricolari saranno tuoi con poco più di 33 euro.

Auricolari Bluetooth Creative Outlier Air V3 in offerta su Amazon al minimo storico

Questi auricolari wireless vantano un impeccabile sistema di cancellazione del rumore ambientale, che ti aiuterà a rimanere sempre concentrato su ciò che stai ascoltando. Grandi performance della batteria: ben 10 ore di autonomia, che si estendono a 40 sfruttando la pratica custodia di ricarica in confezione (abilitata anche per la modalità wireless e compatibile con Qi).

Gli auricolari Bluetooth Creative Outlier Air V3 dispongono di quattro microfoni in totale per la cattura della voce, così da interagire al meglio anche con gli assistenti vocali di Google e Siri. Non mancano i pratici controlli touch, con relative gesture. I driver migliorati in bio-cellulosa da 6mm, insieme ai codec audio AAC e SBC, offrono un’eccezionale qualità del suono. Ti ricordiamo infine che stiamo parlando di un prodotto impermeabile, con certificazione IPX5.

Fatti guidare dall’istinto, prima che i modelli disponibili finiscano, e porta a casa i tuoi nuovi auricolari Bluetooth Creative Outlier Air V3: oltre a pagarli la metà, li riceverai nel giro di pochi giorni e con spedizione gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.