Questi auricolari Bluetooth di OPPO costano solo 24€ su Amazon (-52%)

È il momento di acquistare i nuovi auricolari Bluetooth di OPPO: con quest’offerta Amazon è possibile acquistare gli OPPO Enco Buds 2 al prezzo scontato di 24 euro invece di 49,99 euro, beneficiando di uno sconto del 52%. Per accedere all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto. La promozione è disponibile a tempo limitato e le cuffie TWS sono vendute direttamente da Amazon. Lo sconto si applica alla versione bianca con quella nera che costa 29,90 euro.

OPPO Enco Buds 2: gli auricolari Bluetooth costano solo 24 euro su Amazon

Le OPPO Enco Buds 2 sono auricolari Bluetooth completi ed economici. Tra le specifiche c’è il supporto al Bluetooth 5.2, per una connessione stabile e a basso consumo, e un driver titanizzato da 10 mm che offre prestazioni al top in rapporto alla fascia di prezzo. Da notare anche il supporto alla cancellazione intelligente del rumore in chiamata, una funzione comodissima che rappresenta un vero plus per la fascia di prezzo.

Gli auricolari di OPPO presentano anche un’autonomia ottima con 28 ore di utilizzo complessivo (considerando la carica della custodia) e fino a 7 ore di utilizzo continuato. Da segnalare anche la certificazione IPX4 oltre alla possibilità di sfruttare i comandi touch sugli auricolari per gestire la riproduzione musicale e rispondere alle chiamate.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare gli OPPO Enco Buds 2 al prezzo scontato di 24 euro invece di 49,99 euro, beneficiando così di uno sconto del 52% rispetto al prezzo di lancio. Per sfruttare la promozione è disponibile il link qui di sotto.

