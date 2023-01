Questi auricolari Bluetooth costano poco e sono ECCEZIONALI (22€)

Perché spendere tanti soldi per delle cuffiette wireless firmate da qualche brand rinomato quando puoi avere un ottimo prodotto a molto meno? Ad esempio se vai ora su Amazon puoi mettere nel tuo carrello gli auricolari Bluetooth Achoice a soli 22,50 euro, invece che 29,99 euro, applicando il coupon in pagina.

Approfitta di questo sconto del 25% per mettere le mani su degli ottimi auricolari che garantiscono una bassa latenza e una connessione stabile con i tuoi dispositivi. Godono di ben 64 ore di autonomia grazie alla piccola della custodia che avrai in dotazione. Offrono un audio eccezionale e, grazie al microfono integrat,o potrai fare chiamate al top.

Gli auricolari Bluetooth Achoice non deludono affatto

Anche se non siamo di fronte a un brand conosciuto, possiamo comunque farci guidare dalle specifiche tecniche per scoprire che questi auricolari sono eccezionali. Possiedono la tecnologia Bluetooth 5.3 che garantisce una connessione più veloce e stabile, con una portata fino a 10 metri. La qualità dell’audio è garantita dagli altoparlanti dinamici da 14,2 mm che restituiscono un suono senza distorsioni e con bassi potenti.

Il microfono integrato riesce a captare la tua voce e non i rumori esterni, così che chi ti ascolta riuscirà a sentirti nel migliore dei modi. Il design leggero ti permette di tenerli addosso per diverso tempo senza nemmeno sentirli. Hanno dei comodi cuscinetti morbidi che si adattano perfettamente all’orecchio per garantirti il massimo del comfort. Sono resistente all’acqua con certificazione IPX5 e hanno una batteria che può durare per 8 ore con una sola ricarica e fino a 64 ore grazie alla custodia.

Non c’è davvero tempo da perdere perché queste promozioni durano poco. Quindi vai adesso su Amazon e acquista i tuoi auricolari Bluetooth Achoice a soli 22,50 euro, invece che 29,99 euro, applicando il coupon in pagina. Se completi l’ordine adesso li riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.