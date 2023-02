Queste eleganti cuffie bluetooth 5.2 le paghi con il 17% di sconto su Amazon

Le Realme Buds Air 3 sono delle bellissime ed eleganti cuffie bluetooth 5.2 che oggi puoi acquistare in offerta su Amazon con uno sconto immediato del 17%. Dotate di tecnologie di ultima generazione per la cancellazione del rumore e per l’autonomia energetica soddisferanno le tue esigenze specie se ti trovi molto fuori casa.

Realme Buds Air 3: le cuffie bluetooth 5.2 che durano a lungo

Queste cuffie sono in grado di garantirti una cancellazione del rumore efficace fino a 42 dB. Merito del doppio microfono con configurazione feedforward e feedback che elimina una maggiore quantità di rumore rispetto al solito con standard da leader del settore. E con la tecnologia avanzata anti-vento non sei disturbato nemmeno da forti folate.

In termini di autonomia, parliamo di cuffie che possono garantirti fino a 30 ore in modalità normale: 10 minuti di ricarica tramite la custodia fornita in dotazione sono in grado di darti ben 100 minuti di ascolto.

Lato costruttivo sono caratterizzate da un’ampia unità audio da 10 mm con diaframma LCP dall’elevata qualità ed elasticità: tutto questo è stato progettato per offrirti un audio superiore e dai toni più precisi.

Compatibili con qualsiasi dispositivo elettronico allineato allo standard bluetooth, queste cuffie saranno il tuo grande acquisto di questo inizio di weekend. Oggi puoi averle subito con il 17% di sconto.

