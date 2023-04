Queste cuffie prodotte da Amazon offrono IL MEGLIO ad un prezzo FANTASTICO

Cerchi delle cuffie Bluetooth affidabili ma del prezzo competitivo? Oggi ti segnaliamo un prodotto decisamente interessante. Le Eono sono degli auricolari Bluetooth dal prezzo competitivo con una marcia in più rispetto alle tante alternative sul mercato: sono prodotte da Amazon, con tutto ciò che questo comporta per la qualità del prodotto.

Oggi questi auricolari sono in forte sconto su Amazon, dove vengono proposti a 17,15€, con un importante sconto sul loro normale prezzo di listino.

Le cuffie Bluetooth Eono presentano la tecnologia Bluetooth 5.0, il set di chip più recente, che offre una connessione più veloce e stabile con il dispositivo con un basso consumo energetico e una distanza di connessione di oltre 10 metri. Gli auricolari si accoppiano automaticamente al dispositivo al primo utilizzo e hanno il controllo touch, permettendo di cambiare brano, rispondere/rifiutare le chiamate e attivare Siri.

Grazie ai 2 microfoni integrati in ciascun auricolare e la tecnologia di eliminazione del rumore ambientale, gli auricolari offrono un suono autentico e una potente prestazione dei bassi. La custodia di ricarica integrata da 320 mAh può ricaricare gli auricolari fino a 3 volte con una singola carica completa. Con un design ergonomico in-ear e morbidi auricolari rotondi in silicone, le cuffie offrono maggiore stabilità e comfort durante l’uso senza ferire le orecchie. Inoltre, ci sono tre taglie di auricolare (S M L) tra cui scegliere. Le cuffie Bluetooth Eono sono perfette per l’allenamento, l’ufficio a casa e la corsa grazie alla loro lunga durata della batteria e alla facilità d’uso.

Se cerchi un prodotto affidabile che ti tenga compagnia durante le passeggiate, i viaggi sui mezzi pubblici e in palestra, le Eoro sono sicuramente un prodotto eccellente. Oggi possono essere tue ad un prezzo ancora più competitivo del solito, ti consigliamo di non farti scappare questa occasione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.