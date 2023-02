Queste cuffie da gaming Logitech sono in offerta ad un SUPER PREZZO su Amazon (-52%)

Per chi è alla ricerca di nuove cuffie da gaming wireless c’è ora la possibilità di sfruttare una nuova offerta Amazon andando ad acquistare le Logitech G435 LIGHTSPEED al prezzo scontato di 42 euro invece di 87,99 euro. Si tratta di una promozione da non perdere: Amazon, infatti, propone uno sconto del 52% su delle ottime cuffie della gamma Logitech, utilizzabili oltre che con PC anche con le console PlayStation e la Nintendo Switch. Per accedere alla promozione è possibile fare riferimento al link qui di sotto.

Logitech G435 LIGHTSPEED in offerta su Amazon sono imperdibili

Le Logitech G435 LIGHTSPEED hanno tutto quello che serve per offrire ottime prestazioni, in tutti i contesti di utilizzo. Grazie a driver da 40 mm, alla compatibilità con Dolby Atmos e al collegamento wireless LIGHTSPEED, infatti, le cuffie garantiscono un audio eccellente. Da notare anche i doppi microfoni beamforming che eliminano il rumore di fondo e migliorano l’audio catturato. La scocca delle cuffie è particolarmente resistente ma il design è leggero e il peso complessivo si ferma a 165 grammi. Ottima anche l’autonomia con ben 18 ore di utilizzo continuato garantite dalla batteria integrata.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare le Logitech G435 LIGHTSPEED al prezzo scontato di 42 euro invece di 87,99 euro. Si tratta di uno sconto del 52% che fa la differenza e che consente di acquistare delle ottime cuffie wireless da gaming ad un prezzo decisamente contenuto. La promozione è valida solo per un periodo limitato e le poche unità disponibili sono destinate ad esaurirsi rapidamente. Per sfruttare l’offerta c’è il link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.