Queste cuffie da gaming di Corsair in OFFERTA su Amazon a 49,99€ sono un VERO AFFARE (-38%)

Chi è alla ricerca di nuove cuffie da gaming in grado di offrire ottime prestazioni ad un prezzo accessibile deve dare un’occhiata alla nuova offerta Amazon: attualmente, infatti, è possibile acquistare le Corsair HS55 al prezzo scontato di 49,99 euro invece di 79,99 euro. Si tratta di uno sconto del 38% che porta le cuffie al prezzo minimo storico su Amazon. Le cuffie offrono audio Dolby Surround 7.1 e possono essere collegate via cavo ad un PC o ad un Mac, senza problemi. Per sfruttare l’offerta, disponibile per un tempo limitato, è possibile fare riferimento al link qui di sotto:

Corsair HS55: cuffie da gaming ad un ottimo prezzo su Amazon

Le cuffie da gaming Corsair HS55 possono essere collegate a qualsiasi dispositivo compatibile tramite il jack da 3,5 mm. In alternativa, è disponibile il collegamento tramite adattatore USB per sfruttare l’Audio Dolby Surround 7.1. Le varie funzionalità audio delle cuffie sono, inoltre, gestibili tramite il software Corsair iCUE che offre ampi margini di personalizzare per ottenere il massimo dalle cuffie da gaming, adattando il suono alle proprie esigenze. Il comparto audio è ottimo, con un microfono omnidirezionale che garantisce prestazioni eccellenti durante le chat audio.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare le Corsair HS55 al prezzo scontato di 49,99 euro invece che 79,99 euro. Lo sconto del 38% garantisce un risparmio significativo su queste cuffie che, a questo prezzo, sono tra le opzioni più complete sul mercato. Le cuffie di Corsair, infatti, garantiscono un rapporto qualità/prezzo al top. Per sfruttare la promozione in corso è possibile fare riferimento al link qui di sotto:

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.