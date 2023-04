Queste cuffie Bluetooth di OPPO sono in offerta a METÀ PREZZO su Amazon

La gamma di cuffie Bluetooth di OPPO propone sempre tante soluzioni dall’ottimo rapporto qualità/prezzo: la conferma arriva dalla nuova offerta di Amazon con cui è possibile acquistare le OPPO Enco W12 al prezzo scontato di 29,99 euro invece di 59,99 euro, beneficiando così di uno sconto del 50% sul listino. L’offerta riguarda la variante bianca delle cuffie true wireless di OPPO. Per sfruttare la promozione è possibile utilizzare il link qui di sotto:

OPPO Enco W12: cuffie Bluetooth a metà prezzo su Amazon

Le OPPO Enco W12 possono contare su di un comparto tecnico di ottimo livello. Si tratta, infatti, di auricolari true wireless con supporto alla connettività Bluetooth 5.2 che consente un collegamento stabile e con un consumo energetico ridottissimo.

Le cuffie possono contare anche su di un’autonomia elevata con 6 ore di utilizzo con una sola carica e fino a 24 ore di autonomia considerando la carica della custodia. C’è anche il supporto alla ricarica rapida che garantisce un’ora di ascolto con 15 minuti di ricarica.

Da notare, tra le specifiche, anche il supporto alla cancellazione intelligente del rumore in chiamata e la possibilità di sfruttare i comandi touch per gestire le funzionalità dello smartphone, come la riproduzione delle tracce, direttamente dall’auricolare. C’è anche la certificazione IP54.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare le OPPO Enco W12 al prezzo scontato di 29,99 euro invece di 59,99 euro. Lo sconto applicato è del 50% e consente di acquistare degli auricolari Bluetooth di fascia superiore ad un prezzo davvero contenuto. Per accedere all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.