Questa webcam perfetta per Twitch e YouTube è in offerta su Amazon

La Logitech StreamCam è disponibile su Amazon con uno sconto del 5%, offrendo un’opportunità imperdibile per gli streamer e i creatori di contenuti che cercano una webcam di alta qualità per le loro trasmissioni in diretta su YouTube e Twitch. Oggi può essere tua a solamente 93€.

Questa webcam offre una risoluzione Full HD 1080p a 60 fotogrammi al secondo, assicurando video nitidi e fluidi che catturano ogni dettaglio con precisione. La webcam si collega al computer con estrema facilità grazie ad una semplice presa USB-C, che garantisce una velocità video efficiente e una connessione web affidabile. Questa webcam è dotata di tecnologia di tracciamento facciale intelligente tramite il software Logitech Capture, che assicura una messa a fuoco e un’esposizione accurate, garantendo che i tuoi video sembrino sempre professionali e definiti.

Grazie alla modalità ritratto di Logitech Capture, è possibile registrare video Full HD ottimizzati per la visualizzazione mobile, ruotando la webcam di 90°. Questa funzione è particolarmente utile per i contenuti destinati ai dispositivi mobili e per sfruttare al meglio lo spazio verticale disponibile su piattaforme come Instagram e TikTok.

Inoltre, la StreamCam offre una flessibilità di montaggio grazie alla compatibilità con il treppiede, consentendo agli utenti di trovare l’angolo perfetto per le loro trasmissioni in diretta o le registrazioni video. Con un ampio campo visivo di 78 gradi, questa webcam assicura che tu sia sempre al centro dell’attenzione durante le tue trasmissioni.

La Logitech StreamCam è la scelta ideale per gli streamer e i creatori di contenuti che desiderano un’esperienza di streaming elevata con video nitidi e movimenti fluidi. Approfitta dell’offerta su Amazon per ottenere questa webcam di alta qualità a un prezzo conveniente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.