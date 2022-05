Questa VPN con uno sconto dell'86% è praticamente regalata

ZenMate Ultimate è una rete virtuale privata che ti garantisce l’accesso a server collocati in più di 80 paesi in tutto il mondo ed è compatibile con qualsiasi dispositivo. Adesso e ancora per pochissimo è attiva l’offerta che ti permette di acquistare l’abbonamento triennale a questa VPN a soli 1,51€ al mese.

Insomma, pagherai soltanto 59€ per un piano di tre anni che ha un valore commerciale di ben 395,64€! Puoi pagare con PayPal e carta di credito o debito e usufruire di una garanzia di rimborso fino a 30 giorni dalla data di acquisto.

ZenMate Ultimate: che offerta per una VPN completa di tutto

ZenMate Ultimate è il piano di VPN definitivo garantito dal provider. Compatibile con MacOs, Windows, iOS, Android, Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, console da gioco e dispositivi TV, ti permette di usufruire di velocità illimitata, con server ottimizzati appositamente per lo streaming, la possibilità di sfruttare la geolocalizzazione che preferisci e molto altro ancora.

ZenMate Ultimate non ti fa mancare davvero niente con oltre 4200 server posizionati in oltre 80 paesi, con supporto personale dedicato, supporto P2P e OpenVPN. Puoi navigare con una connessione completamente privata e anonima, così da salvaguardare la tua privacy. Tutti i tuoi dati resteranno sempre riservati, anche al provider stesso.

Utilizzata da oltre 40 milioni di utenti in tutto il mondo, è veramente impossibile non approfittare dunque di questa offerta. Tre anni della VPN di ZenMate Ultimate a soli 59€ invece di 395,64€! . Per un valore complessivo di circa 1,51€ al mese, sei a posto per i prossimi tre anni con una rete virtuale privata sicura, veloce e affidabile.

