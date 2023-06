Questa tastiera meccanica compatta di Logitech è in offerta su Amazon

Cerchi una tastiera meccanica dalle dimensioni compatte? Ti veniamo subito in soccorso con un’offerta di Amazon piuttosto interessante. La Logitech MX Mechanical Mini è disponibile su Amazon a soli 131€, con un generoso sconto sul suo normale prezzo di listino. Ne vale la pena? Assolutamente, e ti spieghiamo subito perché.

La tastiera Logitech MX Mechanical Mini offre un’esperienza di digitazione fluida e silenziosa grazie ai suoi tasti meccanici tattili. Con un design compatto e tasti a profilo basso, garantisce un comfort ottimale durante l’utilizzo, consentendo una digitazione precisa e comoda. La tastiera è dotata di un’illuminazione intelligente che si attiva automaticamente quando le mani si avvicinano, adattandosi alle diverse condizioni di luce per una visibilità ottimale. Inoltre, la tastiera è altamente personalizzabile: è possibile assegnare funzioni ai tasti, regolare gli effetti di retroilluminazione e abilitare la funzione Flow per il controllo di più dispositivi contemporaneamente tramite Logi Options+.

La tastiera MX Mechanical Mini è compatibile con diversi dispositivi e sistemi operativi. Grazie alla connettività Bluetooth Low Energy o al ricevitore Logi Bolt incluso, è possibile connettere fino a 3 dispositivi, offrendo una connessione flessibile. Per quanto riguarda l’autonomia, la tastiera offre fino a 15 giorni di utilizzo con una carica completa, mentre la retroilluminazione spenta prolunga l’autonomia fino a 10 mesi. La ricarica rapida tramite connettore USB C rende il processo di ricarica veloce e conveniente. Logitech offre anche una versione MX Mechanical full size per coloro che preferiscono avere un tastierino numerico integrato. Infine, va sottolineato l’impegno di Logitech per la sostenibilità ambientale, utilizzando plastica riciclata certificata post-consumer nella costruzione della tastiera.

La tastiera Logitech MX Mechanical Mini combina prestazioni di digitazione eccellenti, comfort ergonomico, personalizzazione avanzata e connettività versatile. È l’opzione ideale per coloro che cercano una tastiera compatta, potente e sostenibile per migliorare la produttività lavorativa o semplicemente per un’esperienza di digitazione di alta qualità. Non farti scappare questa offerta!

