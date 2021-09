Un prodotto bellissimo, oltre che incredibile. Questa sveglia smart di Cleargrass è parte dell'ecosistema Xiaomi e – quando scoprirai di cosa è capace – resterai esterrefatto. Bellissimo e ricco di funzionalità, adesso lo prendi a prezzo super da Amazon: spunta il coupon in pagina e completa l'ordine rapidamente per averlo a 20€ circa con spedizioni rapide e gratis.

Xiaomi: la sveglia smart è un vero spettacolo

Un design retrò irresistibile, che impreziosirà qualsiasi ambiente dove deciderai di posizionarlo. Un gusto vintage, ma un cuore super tecnologico. Il display ad alta visibilità, retro illuminato, ti permetterà di leggere in modo chiaro non solo l'orario e i dettagli della sveglia. Infatti, questo gioiellino integra anche due sensori ad altissima precisione, uno per la temperatura e uno per l'umidità. In un attimo, potrai controllare i parametri come fare con un vero termometro igrometro.

Come ti ho anticipato, il dispositivo ha un cuore tutto smart. Collegalo all'applicazione per Android e iOS e gestisci le sveglie in modo super semplice: non serve dare di matto con i vari pulsantini, come si fa di solido con le sveglie tradizionali. Scegli fra le diverse suonerie disponibili e puoi impostare anche più di un allarme: fino a 16, addirittura.

Insomma, questo dispositivo è un vero e proprio concentrato di tecnologia. Spunta il coupon in pagina e porta a casa questa Cleargrass a prezzo ridicolo: bastano 20€ appena e le spedizioni sono assolutamente rapide e gratis.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

