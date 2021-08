Torna finalmente su Amazon l'eccellente soundbar di Vanzev. Un gioiellino multiuso, dotato persino di Bluetooth e batteria ricaricabile: puoi decidere come usarla, non solo lasciarla sotto PC e TV. Se sarai rapido, eviterai di arrivare a scorte già finite (di nuovo): accaparratela adesso a 29,98€ con spedizioni assolutamente rapide e gratis.

Soundbar in gran sconto su Amazon

Un oggetto di design, su questo non c'è alcun dubbio. Che sia bello però certamente non basta a decretarne la qualità, quella la scopri appena inizia a utilizzare questo gioiellino: un audio alto, limpido e chiaro, proveniente da due altoparlanti.

Lo colleghi – attraverso il Bluetooth o l'uscita AUX – alla TV, al PC, ma anche allo smartphone, al tablet e a qualsiasi dispositivo compatibile. Sarebbe un vero peccato lasciarlo sotto la televisione: perché non portare questa soundbar con te, magari durante una festa, per ascoltare la tua musica preferita? Ecco, questo prodotto te lo permette perché – come anticipato – è dotato di batteria integrata da ben 2000 mAh, un sacco di ore di ascolto, senza alcun vincolo dei cavi.

Potrei aver finito qui, a questo prezzo si tratta già di un vero e proprio affare. Tuttavia, ci sono altre tre chicche delle quali voglio raccontarti. La prima è che, in dotazione, ricevi un telecomando. La seconda è decisamente interessante: questa soundbar integra anche un microfono e questo è geniale. Infatti, puoi sfruttarlo per parlare al telefono mentre è connessa allo smartphone oppure per una videochiamata dal PC, se è a lui che l'avrai collegato.

La chicca finale è la mia preferita: sul posteriore, c'è l'ingresso per una microSD. Questo significa che puoi inserire una memoria esterna, con già a bordo la tua musica, per ascoltare dove vuoi, anche senza dispositivi da collegare.

Il tuo affare migliore della settimana lo fai adesso con questa soundbar multiuso in gran sconto su Amazon: completa l'ordine al volo e portala a casa a 29€ appena con spedizioni assolutamente rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

