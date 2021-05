Questa soundbar compatta è esteticamente molto bella, ma il design non è il suo unico punto di forza. A circa 32€ porti a casa un vero e proprio gioiellino, direttamente da Amazon: spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Soundbar in super offerta su Amazon

Un suono stereo, che proietterà la tua esperienza al PC, di gaming oppure no, su un altro livello. Alimentata attraverso un'uscita USB A, non avrai troppi cavi in giro. Anche il collegamento al PC avviene attraverso jack audio da 3,5 millimetri, ampliando la compatibilità al massimo.

Una chicca interessante e che sulla parte frontale avrai altri due ingressi ausiliari: uno per il microfono e l'altro per le cuffie. Un prodotto assolutamente completo, reso ancora più bello da mega pulsante di controllo con con luce LED.

Per accaparrarti subito questa super soundbar compatta a prezzo assurdo da Amazon devi solo ricordarti di sputare il coupon sconto del 5% prima di mettere il prodotto nel carrello. Le spedizioni come anticipato, sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Preferisci un prodotto che abbia anche il Bluetooth, magari perfetto per la TV? Ora su Amazon ce n'è uno in sconto a 28€ appena (spunta il coupon di 10€): è un vero spettacolo! Non perdere questa e altre super occasioni, le trovi tutte sul canale Telegram ufficiale di Telefonino.net.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

