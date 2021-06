Con questo gioiellino di soundbar non ti limiterai a mettere in salotto una bella barra sotto la TV. Ti arriverà a casa un prodotto multiuso che è impressionante: la colleghi come vuoi (Bluetooth o cavo) e la porti anche in giro perché ha la batteria integrata. Assurdo? Si, se ci aggiungi un prezzo di 32€ circa con spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Soundbar Bluetooth multiuso: un gioiello a prezzo assurdo

Un vero spettacolo sotto il profilo estetico, lo so. Super premium e di design. Se sei qui però è perché cerchi un prodotto che sia bello, ma “balli” anche. Soprattutto, che non costi un occhio della testa.

Ecco, il prodotto che oggi puoi prendere a prezzo irrisorio da Amazon è una soluzione tutto in uno, che ti permetterà di godere di musica in altissima qualità e con alto volume in mille modi diversi. Dalla TV, allo smartphone, passando per la microSD addirittura: devi solo sbizzarrirti.

In soldoni, puoi:

sfruttare il Bluetooth per connetterlo ai device compatibili;

per connetterlo ai device compatibili; passare al cavo (jack da 3,5 millimetri) per quelli che lo necessitano;

(jack da 3,5 millimetri) per quelli che lo necessitano; inserire una microSD per ascoltare la tua musica prelevandola direttamente dalla memoria esterna;

Attento però, perché non ho ancora finito di raccontarti quello di cui è capace questo gioiellino. Ti ho anticipato che è dotato di batteria integrata: sai cosa significa? Che puoi tenerlo collegato alla corrente mentre lo usi oppure staccarlo e portarlo in giro, ascoltando musica in giardino oppure dove preferisci: niente cavi!

Aspetta, manca la chicca finale: se deciderai di collegarlo in Bluetooth allo smartphone, potrai sfruttare questo gioiellino per parlare al telefono, come fosse un vero e proprio sistema di vivavoce. Infatti, c'è integrato un microfono, che ne ampia ancora di più il potenziale.

Insomma, si può chiedere di più a una soundbar? La risposta la conosci anche tu, soprattutto se puoi farla tua a 32€ appena, direttamente da Amazon. Non solo: le spedizioni sono rapide, garantite dai servizi Prime, ma attenzione perché le scorte disponibili sono pochissime. Ti spiace aver letto solo ora di questa occasione? Puoi rimediare: il meglio lo pubblichiamo in anteprima sul canale Telegram ufficiale di Telefonino.net!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

