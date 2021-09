Girovagando su Amazon puoi incappare in occasioni assurde, esattamente come quella di questa micro camera smart, perfetta per riprese di qualsiasi tipo. Così piccola, che – in caso di necessità – puoi anche nasconderla. Ad esempio, grazie alle sue funzionalità, è perfetta per proteggere la tua sicurezza.

Non perdere l'occasione di portarla a casa a prezzo ridicolo: mettila nel carrello e – prima di pagare – inserisci il codice “CPKN2JJI”. Lo porterai a casa a 14€ circa e potrai godere di spedizioni assolutamente gratis.

Micro camera smart in sconto su Amazon

Bellissimo sotto il profilo estetico, questo gioiellino funziona attraverso batteria integrata, che puoi ricaricare sfruttando la porta USB. Inserisci una microSD e sei pronto a effettuare riprese in FHD e con un grandangolo di ben 150 gradi.

Usala come preferisci: portala in giro oppure nascondila in giro per casa, per garantirti il massimo della sicurezza. Grazie alla funzionalità di riconoscimento dei movimenti, questo gioiellino è perfettamente in grado di capire da solo quando è il momento di iniziare a riprendere, così da tenere traccia di eventuali intrusioni.

Nessun problema nemmeno al buio: la visione notturna è super precisa, grazie al sensore infrarossi. Come anticipato in apertura, non manca un cuore tutto smart a rendere questo gioiellino ancora più utile. Infatti, collegandolo in WiFi a Internet, potrai vedere cosa succede direttamente sullo smartphone.

Insomma, un prodotto bello e completo. Questa camera smart è decisamente interessante e adesso la porti a casa a 14€ circa da Amazon: mettila nel carrello e – prima di pagare – inserisci il codice sconto “CPKN2JJI”. Le spedizioni sono assolutamente gratuite, seppure non rapide.

