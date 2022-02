Questa friggitrice ad aria da 39€ funziona bene e consuma pochissimo

Spendere meno di 40 euro per una friggitrice ad aria sembra una pazzia, ma se ti fidi di me, concludi l'affare del secolo. Non c'è tempo da perdere davanti a questa promozione su Amazon che ti fa esaudire i tuoi desideri con appena 39€, accaparrati subito il tuo elettrodomestico e ricevilo già tra oggi e domani senza se e senza ma.

Le spedizioni sono velocissime e gratuite in tutta Italia.

Friggitrice ad aria: prezzo pauroso per questo modello

Piccolo ma perfetto per ogni cucina, ti permette di goderti i benefici di una cucina gustosa e priva di olio quando e come vuoi. Non c'è niente da dire: consuma poco, cuoce perfettamente ed è una svolta soprattutto se non vuoi rinunciare a piatti gustosi ma vuoi comunque tenerti in regola.

Ci metti dentro quello che vuoi: verdure, carne, dolci, ortaggi. Insomma, da sperimentare ne hai abbastanza. Poi imposti il tempo di cottura e i gradi e lei fa tutto quello che deve fare senza sporcarti la cucina, emanare odori e vapori.

L'aria bollente circola a 360° all'interno del cestello così non viene dimenticato neanche un singolo lato delle tue pietanze. Il risultato? Extra croccante con una spruzzata di olio se proprio la vuoi mettere. Proprio in merito al cestello ti faccio sapere che ha una capienza di due litri, più che sufficiente per una cena per due o tre persone.

All'interno della confezione trovi anche il ricettario e con il display touch imposti tutti i paramentri in 0.2 secondi.

Acquista al volo questa friggitrice ad aria su Amazon a soli 39,99 euro, non hai un minuto da perdere. Approfitta della promozione e comprala subito prima che vada letteralmente a ruba. Le spedizioni sono completamente gratuite con Prime attivo.