Per avere una buona soundbar puoi spendere cifre spropositate oppure approfittare delle occasioni Amazon nascoste, portando a casa dei veri e propri gioiellini, a prezzi irrisori. Proprio come l’occasione che ho scovato oggi: 26€ circa per un concentrato di potenza e tecnologia. Le spedizioni? Rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Eccellente soundbar compatta a prezzo assurdo su Amazon

Perché lei e non un altro modello? Innanzitutto, si, ad attirare è il prezzo: più che altro c’è la curiosità di capire cosa si porta a casa investendo così poco. Ben presto però, leggendo recensioni e specifiche tecniche e guardando il design, ho capito che semplicemente è una di quelle tipiche occasioni Amazon da prendere al volo.

Già, perché in un gioiellino bellissimo esteticamente – ed abbastanza compatto (lungo circa 40 cm) – si nasconde una potenza che non ti aspetti e una sacco di funzioni.

Ad esempio, il collegamento a TV, PC, smartphone, tablet e non solo, può avvenire a cavo oppure sfruttando il Bluetooth addirittura. E non è tutto: puoi saltare lo step del collegamento, inserendo una microSD con dentro la musica che vuoi riprodurre: pazzesco.

Già questo, la rende una soluzione super completa, ma non ho assolutamente finito. Ad esempio, integrato c’è un microfono e sai perché? Se fai una telefonata – o una videochiamata banalmente – puoi usare il dispositivo come un vero e proprio sistema vivavoce! Ancora, in dotazione ricevi anche un telecomando per poter gestire a distanza il gioiellino appena acquistato.

La chicca che più mi piace l’ho tenuta per ultima, però. Sai che questa soundbar compatta è dotata di batteria integrata da 2000 mah? Questo implica che puoi portarla in giro dove vuoi e sfruttare i suoi 10W di potenza senza il vincolo dei cavi! Fino a ben 6 ore di riproduzione senza dover ricorrere alla ricarica.

Insomma, con 26€ circa porti a casa un prodotto che ha mille modi di essere utilizzato e si piazza bene tanto sotto la TV quanto sulla coperta, al parco, durante un picnic. Il momento di fare l’affare Amazon del giorno prima degli altri è adesso. Come? Spunta il coupon in pagina, metti il prodotto nel carrello e concludi l’ordine prima degli altri.

Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite per gli utenti Prime, ma attento: i pezzi in sconto sono pochissimi. Avresti voluto conoscere questa chicca prima? Allora raggiungi i cacciatori di offerte già iscritti al canale Telegram ufficiale di Telefonino.net: le offerte le vedi in anticipo!

