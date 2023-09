Questa è l'app PERFETTA per i videomaker ed è SOLO per iPhone

Grandissima novità per i video editor e videomaker di tutto il mondo: Blackmagic ha da pochissimo rilasciato una nuova app per la fotocamera che è collegata al software di montaggio DaVinci Resolve. Sfrutta le potenzialità di iOS, ergo significa che – per il momento – è compatibile solo con iPhone. Si integra con Blackmagic Cloud e serve per caricare i contenuti direttamente all’interno del programma mediante la rete. Scopriamola nel dettaglio.

Blackmagic presenta l’app per iPhone più incredibile

L’applicazione in questione presenta una serie di parametri che servono per gestire al meglio le riprese; da notare che vi sono le stesse funzioni e le stesse opzioni che ritroviamo anche nelle cineprese digitali (gestione dell’ISO, del bilanciamento del bianco e non solo). Così facendo finalmente, i melafonini potranno diventare – ancora di più – degli strumenti perfetti per i content creator e i videomaker. Secondo l’azienda poi, gli utenti potranno creare contenuti da condividere su YouTube, TikTok e Instagram con un look “hollywoodiano“.

Come detto, tutte le impostazioni potranno essere regolabili a seconda della situazione: si potrà gestire il frame rate, come detto anche l’ISO, il bilanciamento del bianco, la velocità dello shutter, la lunghezza focale della lente e perfino i livelli dell’audio, tutto con un semplice tocco. Nella schermata all’interno dell’app di Blackmagic troverete i parametri per la registrazione, l’istogramma, il focus peaking, i livelli e le guide per le inquadrature. Ci sarà la possibilità di girare clip in landscape mode o perfino in verticale.

Piccola menzione speciale per i video ProRES in 4K che potranno essere registrati direttamente all’interno di Blackmagic Cloud (così da non riempire la memoria dell’iPhone) e saranno immediatamente visibili all’interno del software di DaVinci Resolve. Pensate alla comodità di inviare le clip fatte con l’iPhone ad uno studio di post-produzione, il tutto via Internet, senza dover passare da vari siti come WeTransfer, SwissTransfer e così via, con una velocità supersonica.

In alternativa, i video potranno anche essere registrati all’interno della memoria del telefono, per poi venir esportati su SSD esterni (magari sfruttando la porta USB Type-C di nuova generazione posta su iPhone 15 Pro). Come si sincronizzeranno i file all’interno di DaVinci Resolve? Semplicissimo: con lo strumento “Sync Bin” presente nel software di editing. L’applicazione di Blackmagic Camera è già disponibile sul’App Store, mentre DaVinci Resolve in versione gratuita (per Mac o iPad) lo trovate ovunque, anch’esso gratis. Se volete DaVinci Resolve Studio, sappiate che ha un costo di 295$.

Nelle notizie correlate vi segnaliamo il miglior melafonino da acquistare in questi giorni; iPhone 13 mini con memoria da 128 GB e colorazione Product (RED) si trova a soli 649,00€ su Amazon, spese di spedizione incluse.

